По его словам, казахстанцы получают больше.

После брифинга о базовой ставке журналисты спросили главу Нацбанка Тимура Сулейменова, как он оценивает решение правительства не повышать минимальную зарплату (МЗП) в 2026 году и могло ли это повлиять на инфляцию. Сулейменов ответил, что в Казахстане почти никто не получает МЗП в 85 тысяч тенге.

— МЗП – это просто показатель. Мы же сами понимаем, что МЗП у нас – 85 тысяч. Можно, наверное, спорить со мной, но чаще всего, наверное, такой зарплаты в Казахстане нет, все всё-таки больше получают. Средняя зарплата у нас – 460 тысяч тенге, медианная – 300 тысяч с чем-то. 85 тысяч тенге – это больше статистическая погрешность, расчетный показатель. Его идеализировать не надо. Говорить, что если ты его поднимешь, и весь уровень заработных плат в Казахстане поднимется, я бы не стал, — заявил Тимур Сулейменов.

Он пояснил, что рост МЗП мог бы отразиться в основном на зарплатах в госсекторе, но там занята небольшая часть населения. В частном секторе зарплаты обычно повышают тогда, когда растёт производительность.

— МЗП – это не панацея, не нужно на нее смотреть. Мы всё-таки не в плановой экономике живем, и от того, что МЗП подняли бы, не факт, что ваш руководитель того или иного ИП или ТОО своим сотрудникам поднял бы заработную плату. Это точно не так. Вместе с тем понятно, что для того, чтобы поднимать МЗП, нужны достаточно глубокие изыскания и по производительности труда, и по социальным эффектам, и по эффектам на инфляцию, — отметил глава Нацбанка.

По его словам, для изменения МЗП нужны серьёзные исследования: как это скажется на производительности, социальных выплатах и инфляции. Пока правительство не видит оснований для пересмотра.

Напомним, ранее министр Нацэкономики Серик Жумангарин заявил, что в 2026 году МЗП останется на уровне 85 тысяч тенге. Планировалось поднять её до 90 тысяч, но от этого отказались.



