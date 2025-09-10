Авиационная администрация Казахстана провела внеплановые проверки.

Как передаёт Авиационная администрация республики, в последнее время участились факты инцидентов с участием легкомоторных бортов. Поэтому с 25 августа по 5 сентября в стране провели внеплановые проверки 31 судна эксплуатантов авиации общего назначения (АОН).

– Авиационная администрация выявила ряд нарушений требований нормативных правовых актов в сфере гражданской авиации. Эксплуатация семи воздушных судов приостановлена до устранения выявленных нарушений, – говорится в сообщении.

Контроль за деятельностью АОН ведут и по обращениям физических лиц о фактах незаконных полётов.

– В социальных сетях Instagram, TikTok, Telegram участилась реклама «эксклюзивных», «обзорных», «экскурсионных» полётов на частных воздушных судах. При этом многие из них не имеют специальных разрешений. По закону эксплуатантам авиации общего назначения запрещается осуществлять воздушные перевозки, авиационные работы за плату или по найму. Эксплуатанты, нарушающие требования, будут привлекаться к предусмотренной законами ответственности, – заключили в администрации.

Авиация общего назначения – это все виды полётов, не связанные с регулярными коммерческими авиалиниями. В неё входят частные, учебные, санитарные и другие специализированные полёты.

Фото: pixabay.com