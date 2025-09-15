Акимат и маслихат города Уральска представили уточнённый проект бюджета на 2025 год. Доходы и расходы будут сбалансированы и увеличены на 10,9 млрд тенге, что позволит реализовать ряд социально значимых проектов и инфраструктурных инициатив.

За счёт 1,9 млрд тенге собственных доходов планируется финансировать следующие направления:

580,1 млн тенге – выплата процентов и погашение задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета;

Дополнительно за счёт перераспределения средств областного бюджета предусмотрено 22 млрд тенге целевых трансфертов и кредитов. Они будут направлены на крупные инфраструктурные проекты:

4,1 млрд тенге – строительство внутриквартальных проездов в микрорайоне Акжайык;

С учётом внесённых изменений общий объём городского бюджета составит 83,1 млрд тенге. Для сравнения: утверждённый в начале года бюджет был на уровне 47 млрд тенге. Таким образом, параметры выросли на 77%.

По словам представителей акимата, корректировка позволит не только закрыть обязательные долговые расходы, но и профинансировать важные проекты в сфере транспорта, жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства.

26 августа состоялась очередная сессия областного маслихата. По словам руководителя управления финансов ЗКО Нурлана Есенгалиева, общая сумма к распределению составила 31,9 миллиарда тенге. Таким образом бюджет области составил 541,8 миллиарда тенге.

Фото: pexels.com