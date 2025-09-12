10 человек погибли в жутком ДТП на западе Казахстана

Трагедия произошла 11 сентября недалеко от поселка Сенек Мангистауской области. По данным пресс-службы регионального департамента полиции, водитель Toyota Hiace не справился с рулевым управлением, съехал в кювет и машина перевернулась.

В машине находились люди. Восемь человек скончались на месте, еще двое – по пути в больницу. Водитель и двое пассажиров с различными травмами доставлены в больницу.

– По данному факту начато досудебное расследование, возбуждено уголовное дело, назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. Департамент полиции выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Призываем соблюдать правила дорожного движения, – сообщили стражи порядка.

По предварительным данным, в салоне авто находились паломники, которые ехали к священному месту Бекет-ата. По данным акимата Мангистауской области, все погибшие являются гражданами Казахстана из разных регионов страны.

– Акимат Мангистауской области выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших и окажет всю необходимую помощь и поддержку родным и близким жертв трагедии, – сообщили в ведомстве.

За дополнительной информацией обращаться по номеру: 8 701 621 80 15.