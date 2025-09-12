Казахское кино – это духовное зеркало нашего народа.

С 1938 года, когда вышел первый полнометражный фильм «Амангелді», отечественная кинематография уверенно заняла своё место на мировой арене.

За более чем 90-летнюю историю казахское кино сохранило бесценное наследие ветеранов и сегодня продолжает развиваться благодаря труду нового поколения режиссёров и актёров.

Сегодня отечественные фильмы получают награды на международных кинофестивалях и выходят на крупные платформы, такие как Netflix и Amazon. Это новая веха в истории казахского кино, свидетельствующая о признании и широком распространении нашего искусства во всём мире.

Фото: pixabay.com








