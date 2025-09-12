9 сентября 2025 года состоялась встреча посла РК в Объединённых Арабских Эмиратах.

Рауан Жумабек встретился с государственным министром по искусственному интеллекту, цифровой экономике и приложениям для удаленной работы ОАЭ Омаром бен Султан аль-Оламой.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, связанных с развитием двустороннего сотрудничества в области цифровизации, цифровой экономики и искусственного интеллекта. Отдельное внимание было уделено обсуждению вопроса выхода казахстанских специалистов на рынок ОАЭ.

Посол проинформировал, что 8 сентября президент РК Касым-Жомарта Токаев выступил с ежегодным Посланием, квинтэссенцией которого является развитие искусственного интеллекта и цифровая трансформация. В реализацию которого, в ближайшее время в Казахстане будет создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

Вместе с тем, казахский дипломат также проинформировал о запланированном участии Казахстана на крупнейшей технологической выставке GITEX Global 2025, которая пройдет в Дубай в период с 13 по 17 октября этого года.

В свою очередь, министр выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества, вверенном ему направлениях.

В завершение встречи стороны договорились активно взаимодействовать в рамках достигнутых договоренностей.

Фото: pixabay.com