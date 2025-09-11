В ходе встречи были обсуждены текущие вопросы, связанные с ведением бизнеса и реализацией инвестиционных проектов, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

По данным сайта primeminister.kz, Роман Скляр подчеркнул, что казахстанско-турецкие отношения являются стратегическим приоритетом. Он отметил, что Турция входит в число ключевых партнеров Казахстана, а турецкие инвестиции способствуют трансферту технологий, развитию промышленности и созданию рабочих мест.

В свою очередь председатель Совета правления ТУКИБ Аббас Шахин отметил, что Ассоциация будет и далее активно содействовать укреплению торгово-экономических связей между Казахстаном и Турцией, а также поддержке совместных проектов, реализуемых на территории Республики Казахстан.

По итогам встречи стороны выразили готовность продолжить конструктивный диалог и совместную работу по совершенствованию условий для бизнеса и реализации новых проектов.

Справочно:

Ассоциация турецких и казахстанских бизнесменов (ТУКИБ) создана в 2016 году и объединяет крупнейшие компании двух стран, включая Alarko Holding, Anadolu Group (Efes Kazakhstan, Coca Cola), Aksa Energy, Borusan Kazakhstan, Esan Kazakhstan (Eczacıbaşı Holding), Turkish Airlines, YDA Holding, TAV Kazakhstan, Corex Holding и другие. Ассоциация способствует развитию торгово-экономических связей и улучшению инвестиционного климата между Казахстаном и Турцией.