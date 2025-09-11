В Павлодарской области зафиксированы два случая заражения туляремией, которую еще называют «малой чумой», передаёт Tengrinews.kz.

У четырёхлетнего ребенка болезнь протекала настолько тяжело, что его пришлось поместить в реанимацию.

Двух мальчиков 15 и 4-х лет привезли из сел Ивановка и Теренколь. Дети поступили с укусами неизвестных насекомых, температурой, увеличенными лимфоузлами, сообщили в больнице района Теренколь Павлодарской области. 

Старший ребенок перенес болезнь легче и уже выписан домой. Младший больше двух недель находится в реанимации.

 Гнойные выделения из глаз и затруднённое дыхание

Врачи областной детской больницы Павлодара уточнили, что состояние четырёхлетнего мальчика было крайне тяжелым:

Ребенок поступил с повышенной температурой, увеличенными шейными лимфатическими узлами, жалобами на гнойные выделения из глаз, затруднённое дыхание, вялость, снижение аппетита. 25 августа госпитализирован в реанимационное отделение, где находится по настоящее время. Сейчас его состояние стабилизировано, планируется перевод в профильное отделение для дальнейшего лечения.

Эпидемиологи ждут дератизацию

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области пока не комментируют ситуацию, объясняя это необходимостью официального запроса от редакции.

Тем временем в селах, где заразились дети, дератизацию еще не проводили.

Эпидемиологи провели исследования. Сейчас ожидаем начала дератизационных работ. Процедура согласования небыстрая. В прошлом году у нас уже был случай туляремии. Тогда от мышей и крыс обработали около трех тысяч квадратных метров частного сектора. В этом году площадь обработки увеличили почти в полтора раза, рассказал аким Теренкольского сельского округа Павлодарской области Ризабек Айтмагамбетов.

В Ивановке обработку от грызунов также еще пока не начали.

Что такое туляремия

Туляремия  это острое инфекционное заболевание. Инкубационный период составляет около недели. Болезнь сопровождается высокой температурой, воспалением лимфоузлов (от размера горошины до грецкого ореха), а также может поражать глаза, лёгкие, кожу или ЖКТ.

Этот вид инфекции передается от грызунов: водяные крысы, зайцы, полевки и мыши. Клещи, комары и слепни играют значительную роль в передаче инфекции. Грызуны выделяют возбудителя инфекции через испражнения, мочу и загрязняют окружающую среду, включая почву и воду. Возбудитель туляремии может выживать во внешней среде длительное время, особенно при низких температурах.

Симптомы включают слабость, головную боль, тошноту, отсутствие аппетита, нарушения сна, боли в мышцах и сильную потливость. Природные очаги туляремии есть в Европе, Азии и Северной Америке, включая территории Казахстана. 

Как защититься

Человек может заразиться при:

- вдыхании зараженной пыли (сено, зерно, солома);
- употреблении воды из открытых водоемов;
- контакте с грызунами или продуктами, которые они загрязнили;
- укусах клещей и насекомых.

Жителям эндемичных районов рекомендуют использовать репелленты, носить защитную одежду, хранить продукты и воду в недоступных для грызунов местах и избегать питья из неизвестных источников.

Фото: pixabay.com