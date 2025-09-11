В Павлодарской области зафиксированы два случая заражения туляремией, которую еще называют «малой чумой», передаёт Tengrinews.kz.

У четырёхлетнего ребенка болезнь протекала настолько тяжело, что его пришлось поместить в реанимацию.

— Двух мальчиков 15 и 4-х лет привезли из сел Ивановка и Теренколь. Дети поступили с укусами неизвестных насекомых, температурой, увеличенными лимфоузлами, — сообщили в больнице района Теренколь Павлодарской области.

Старший ребенок перенес болезнь легче и уже выписан домой. Младший больше двух недель находится в реанимации.

Гнойные выделения из глаз и затруднённое дыхание

Врачи областной детской больницы Павлодара уточнили, что состояние четырёхлетнего мальчика было крайне тяжелым:

— Ребенок поступил с повышенной температурой, увеличенными шейными лимфатическими узлами, жалобами на гнойные выделения из глаз, затруднённое дыхание, вялость, снижение аппетита. 25 августа госпитализирован в реанимационное отделение, где находится по настоящее время. Сейчас его состояние стабилизировано, планируется перевод в профильное отделение для дальнейшего лечения.

Эпидемиологи ждут дератизацию

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области пока не комментируют ситуацию, объясняя это необходимостью официального запроса от редакции.

Тем временем в селах, где заразились дети, дератизацию еще не проводили.

— Эпидемиологи провели исследования. Сейчас ожидаем начала дератизационных работ. Процедура согласования небыстрая. В прошлом году у нас уже был случай туляремии. Тогда от мышей и крыс обработали около трех тысяч квадратных метров частного сектора. В этом году площадь обработки увеличили почти в полтора раза, — рассказал аким Теренкольского сельского округа Павлодарской области Ризабек Айтмагамбетов.

В Ивановке обработку от грызунов также еще пока не начали.

Что такое туляремия

Туляремия — это острое инфекционное заболевание. Инкубационный период составляет около недели. Болезнь сопровождается высокой температурой, воспалением лимфоузлов (от размера горошины до грецкого ореха), а также может поражать глаза, лёгкие, кожу или ЖКТ.

Этот вид инфекции передается от грызунов: водяные крысы, зайцы, полевки и мыши. Клещи, комары и слепни играют значительную роль в передаче инфекции. Грызуны выделяют возбудителя инфекции через испражнения, мочу и загрязняют окружающую среду, включая почву и воду. Возбудитель туляремии может выживать во внешней среде длительное время, особенно при низких температурах.

Симптомы включают слабость, головную боль, тошноту, отсутствие аппетита, нарушения сна, боли в мышцах и сильную потливость. Природные очаги туляремии есть в Европе, Азии и Северной Америке, включая территории Казахстана.

Как защититься

Человек может заразиться при:

- вдыхании зараженной пыли (сено, зерно, солома);

- употреблении воды из открытых водоемов;

- контакте с грызунами или продуктами, которые они загрязнили;

- укусах клещей и насекомых.

Жителям эндемичных районов рекомендуют использовать репелленты, носить защитную одежду, хранить продукты и воду в недоступных для грызунов местах и избегать питья из неизвестных источников.

Фото: pixabay.com