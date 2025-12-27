Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что только последовательное проведение реформ и внедрение передовых решений позволит Казахстану стать стратегически значимым центром Евразии.

В своих выступлениях президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев очень часто говорит о необходимости проведения масштабных реформ, направленных на устойчивое развитие страны, модернизацию экономики и повышение качества жизни граждан. Важнейшими направлениями этих преобразований стали укрепление транспортной и авиационной инфраструктуры, цифровизация государственных услуг и развитие логистических хабов, модернизация образовательной системы и подготовка квалифицированных кадров, поддержка медицинских работников, реформы институциональной структуры государства, а также внедрение инновационных технологий и искусственного интеллекта. По словам президента, только последовательное проведение реформ и внедрение передовых решений позволит Казахстану стать стратегически значимым центром Евразии, обеспечить экономический рост, укрепить социальную справедливость и создать комфортные условия для жизни каждого гражданина.

От энергетики до ИИ: как Казахстан строит цифровое будущее

Выступая на торжественном мероприятии в Астане, посвященном Дню трудящихся-энергетиков, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан должен в ближайшем будущем стать полностью цифровым государством. Для этого стране нужна фундаментальная модернизация энергетического сектора, так как цифровизация и ИИ резко увеличат потребление энергии. Энергетика названа стратегической отраслью, без которой невозможно развитие государства и благополучие граждан.

Президент также отметил прогресс в производстве электроэнергии за последние годы. За 6 лет выработка электроэнергии выросла на 16 млрд кВт·ч, энергосистема стала устойчивее. Количество аварий сократилось на 27%, часть ТЭЦ выведена из зоны высокого риска.

В продолжениe этой темы Токаев изложил видение цифрового будущего Казахстана. Президент выступил с ежегодным посланием, посвящённым развитию страны в эпоху искусственного интеллекта. В центре его речи — цифровая трансформация, модернизация экономики и обновление государственных институтов.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день в стране уже достигнут значительный прогресс в сфере цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта. Создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, которое координирует цифровую трансформацию государственных и коммерческих сфер. В рамках этой работы реализуется широкий спектр цифровых услуг: сегодня 92 % государственных услуг доступны онлайн, включая оформление документов, регистрацию бизнеса и получение лицензий. Введены электронные медицинские справки, проводится цифровизация образовательных учреждений.

Особое внимание уделено развитию искусственного интеллекта. Создано несколько ключевых инфраструктурных объектов: центр Alem.AI, национальная языковая модель AlemLLM, позволяющая обрабатывать тексты и данные на казахском и других языках, а также суперкомпьютер Cloudalem, обеспечивающий вычислительные мощности для анализа больших данных и научных исследований.

Параллельно активно развиваются проекты на базе блокчейна. Среди них — Cryptocity, платформа для цифровых финансовых и имущественных сервисов, а также Solana Economic Zone — первая в Центральной Азии экономическая зона на базе блокчейн‑технологий, открывающая новые возможности для инвестиций и международного сотрудничества.

Расширяется и цифровая инфраструктура страны: строится широкополосный интернет, внедряются сети 5G в крупных городах, реализуются проекты спутниковой связи, что повышает доступность интернета даже в отдалённых регионах.

Эти меры уже дают ощутимые результаты: сокращается бумажная волокита, высвобождаются средства бюджета, ускоряется предоставление государственных и коммерческих услуг, растёт количество IT-компаний, увеличиваются объёмы экспорта IT-услуг, а страна постепенно превращается в региональный центр цифровых технологий.

Как страна наращивает логистические возможности

Президент Токаев заявил, что Казахстан должен стать ключевым логистическим центром Евразии. Он отметил важность транспорта и логистики для укрепления роли Казахстана как моста между Европой и Азией.

Так, 30 сентября 2025 года в Казахстане состоялось важное событие для транспортной инфраструктуры страны — была официально запущена вторая линия железной дороги «Достык — Мойынты». Это значимый шаг в развитии транзитного потенциала республики, который позволит перерабатывать больше грузов и укреплять связи между Китаем, Казахстаном и Европой.

Железная дорога «Достык — Мойынты» соединяет Казахстан с Китаем через ключевой пограничный переход. Новый участок представляет собой двухпутную линию общей длиной более 830 километров, что значительно увеличивает пропускную способность маршрута.

Почему это важно

1. В пять раз больше груза.

2. Сокращение времени доставки.

3. Рост транзитного потенциала.

Эксперты отмечают, что запуск второй линии укрепляет позицию Казахстана как крупного транзитного хаба в Евразии. Новая инфраструктура улучшает логистические возможности страны, делает её важной частью глобальных торговых маршрутов и создаёт дополнительные преимущества для бизнеса и экспорта.

— Кроме того, в этом году было построено и отремонтировано 13 000 километров дорог. Теперь у нас есть возможность перевозить грузы через Китай. Учитывая нестабильность мировой экономики, это можно считать значительным достижением, — сказал Токаев.

Также в октябре 2025 года в Казахстане запустили платформу Smart Cargo. Это фактически новый «единый центр» для бизнеса, перевозчиков и таможни, где все данные обрабатываются онлайн и в одном месте.

Smart Cargo — это единая цифровая платформа таможенных и логистических услуг. Она объединяет сервисы разных государственных организаций и переводит бумажную работу в электронный формат. Уже сейчас в систему интегрировано около 30 государственных сервисов, а планируется добавить ещё десятки из госструктур и частного сектора.

Минтранс говорит, что цифровизация уже дала первые результаты: пропускная способность автодорог может увеличиться на 20 %, а время оформления на пунктах пропуска сойти примерно до 10 минут.

Казахстан строит сеть международных грузовых хабов

В авиации Казахстан стремится стать ведущим центром Евразии, создавая национальную грузовую авиакомпанию с иностранными партнёрами и интегрируя новые аэропорты в глобальные логистические цепочки.

Казахстан активно двигается к тому, чтобы стать ключевым авиационным узлом между Азией и Европой. Стратегия проста: страна использует своё выгодное географическое положение, развивает аэропорты и планирует создать собственную грузовую авиакомпанию с участием иностранных партнёров, чтобы укрепить позиции в мировых логистических цепочках.

Расположившись между Востоком и Западом, Казахстан заинтересован в том, чтобы грузы и пассажиры проходили через его территории, а не мимо. Уже сейчас правительство модернизирует аэропорты по всей стране — в Алматы, Шымкенте, Кызылорде — и строит новые в Зайсане, Катон-Карагае и Кендерли. Это не только улучшает инфраструктуру, но и делает страну заметным игроком на международной карте авиации и логистики.

Одна из главных инициатив — создание национальной грузовой авиакомпании, которая начнёт работу уже в 2026 году. Эта идея поддержана на самом высоком уровне: президент Казахстана дал указание правительству сформировать перевозчика, в котором будут участвовать и иностранные партнёры. Это должно помочь стране удвоить объёмы авиагрузоперевозок и сделать Казахстан серьёзным игроком на рынке экспресс-доставки.

Развитие авиационной инфраструктуры и запуск грузовых авиалиний открывают новые возможности для бизнеса: меньше задержек в доставке, меньше зависимости от наземных маршрутов, новые рабочие места, рост международной торговли.

От кружков до колледжей: страна готовит специалистов для высокотехнологичной экономики

В октябре 2025 года на сайте primeminister.kz сообщалось, что в Казахстане продолжается работа по развитию образования и подготовке квалифицированных кадров, согласно поручениям президента Токаева из послания «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта». Власти делают упор на доступность и качество обучения на всех уровнях — от детских садов до вузов и научных учреждений.

С начала 2025 года в Казахстане открыли 303 новых детских сада на 26,6 тысячи мест. Все дети из уязвимых семей получают бесплатное питание, а для родителей, чьи дети не ходят в сад, работают более 5,5 тысячи консультационных пунктов.

Вводится система ваучеров «деньги идут за ребёнком»: пилотный проект охватывает 20 городов и 7 районов, участвуют почти 4,8 тысячи детсадов, выдано более 671 тысячи ваучеров. Благодаря этому очередь в детские сады сократилась почти вдвое.

В 2024–2025 годах в стране открыли 359 новых школ на более чем 500 тысяч мест, включая 173 школы по проекту «Келешек мектептері». С начала 2025 года построено 102 школы (68 по проекту и 34 за внебюджетные средства), а до конца года планируют открыть ещё 92 школы, включая 44 по проекту.

Одновременно проводится реновация 245 школ, что создаст комфортные условия для более 95 тысячи учеников.

За первые девять месяцев 2025 года дополнительным образованием охвачены 87,2% школьников. Бесплатные кружки и секции посещают 62% учеников — на 10% больше, чем в прошлом году. Количество организаций дополнительного образования выросло на 25% и сейчас насчитывает более 2 тысяч учреждений. В некоторых городах тестируют цифровой проект, который фиксирует посещаемость и делает работу кружков более прозрачной.

1,7 миллиона казахстанских школьников получают бесплатное горячее питание. А с сентября 2025 года действует новый стандарт питания: больше овощей и фруктов, меньше соли, сахара и жиров, без искусственных добавок. Качество питания проверяют с помощью внезапных проверок.

Необходимо отметить и программу «Нацфонд – детям», которая формирует накопительный образовательный капитал для детей. В 2025 году каждому ребёнку Казахстана начислено более $100. Уже подано почти 186 тысяч заявок на использование средств на образование и жильё, выполнено более 156 тысяч заявок на сумму свыше $22,9 миллиона.

Доступное образование и профессиональная подготовка — драйвер экономики

В 2025–2026 учебном году в казахстанские колледжи и вузы поступили 189 тысяч студентов, из которых 145 тысяч — по госзаказу. Все выпускники 9-х классов получают бесплатное обучение по востребованным специальностям: машиностроение, IT, энергетика, строительство.

Дуальное обучение охватывает 108 тысяч студентов, к концу года число планируют увеличить до 135 тысяч. Заключено более 50 международных соглашений с колледжами из Китая, Германии, Франции, Турции, Южной Кореи, Финляндии, Канады, Сингапура, Италии, Великобритании и Швейцарии для обмена опытом, аккредитации и партнёрства.

Студенты уже показывают результаты: на международном чемпионате Euroskills Herning 2025 в Дании казахстанская сборная получила 7 медалей в 5 компетенциях, включая веб-технологии, мехатронику, графический дизайн, сетевое администрирование, инженерный дизайн CAD и номинацию «Лучший в нации».

Для рабочих специальностей запущена льготная ипотека «Наурыз жұмыскер». По состоянию на 22 сентября выдано более 1,9 тысячи займов на 46,5 миллиарда тенге.

В 2025–2026 учебном году выделено 93 тысячи грантов, размер стипендий почти удвоен. Строятся новые общежития, дефицит мест с 2018 года уменьшился на 72,5%. Созданы филиалы зарубежных вузов, 20 казахстанских вузов вошли в рейтинг QS WUR 2026, 5 — в Times Higher Education, а Назарбаев Университет впервые попал в топ-500.

Здравоохранение в фокусе государства: инвестиции, мотивация и безопасность врачей

Государство продолжит оказывать поддержку медицинским работникам. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии награждения, состоявшейся в Ак орде накануне Дня медицинских работников.

Президент напомнил, что с 2024 года по его инициативе врачам Казахстана присваивается звание «Заслуженный врач Казахстана» за выдающиеся достижения в здравоохранении, вклад в развитие медицины и высокие профессиональные заслуги.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что за последние пять лет заработная плата в секторе здравоохранения выросла почти вдвое. Также были повышены ежемесячные пособия студентам медицинских вузов и колледжей.

Государство создает все необходимые условия для организации наставничества с участием квалифицированных врачей и дальнейшей адаптации молодых специалистов.

По словам президента, объем финансирования сектора здравоохранения страны увеличивается из года в год и достигнет 2,6 триллиона тенге в 2025 году.

— Государство продолжит поддерживать медицинских работников. Врачи называются хранителями здоровья народа. Каждый человек должен хорошо осознавать эту истину и уважать их труд. Однако, к сожалению, в нашем обществе до сих пор есть люди, которые препятствуют работе врачей, а иногда даже угрожают их безопасности. Такие противоправные действия абсолютно недопустимы. Лица, нарушающие общественный порядок, безусловно, будут привлечены к ответственности в полной мере в соответствии с законом. Принцип «Право и порядок» должен строго соблюдаться повсюду. Только так мы сможем построить справедливый и безопасный Казахстан. В этом контексте медицинский работник играет исключительную роль, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

От однопалатного парламента до цифровых карт земель: долгосрочные реформы Казахстана

Президент также предложил масштабную институциональную реформу, которая будет иметь долгосрочные политические последствия. Он предложил переход к однопалатному парламенту, вопрос о котором будет решен на общенациональном референдуме в 2027 году. Токаев настаивал на том, что этот процесс должен быть прозрачным и консультативным.

— Я убежден, что необходимо вести открытый диалог с народом по таким судьбоносным вопросам. Только тогда мы продвинемся вперед по пути построения справедливого и сильного Казахстана, — сказал президент.

Глава государства также обозначил более широкие национальные приоритеты. К ним относятся предоставление городу Алатау особого статуса нового инновационного центра, принятие нового Строительного кодекса к концу года, создание единой цифровой карты земельных ресурсов и реализация долгосрочных стратегий продовольственной безопасности и управления водными ресурсами.

Он призвал к продолжению восстановления Аральского моря, совместным усилиям по сохранению Каспийского моря и ускоренному внедрению передовых водосберегающих технологий. В социальной политике Токаев призвал к реформированию обширной системы социальных пособий Казахстана для обеспечения устойчивости и справедливости, а также к мерам по укреплению пенсионной системы, расширению здравоохранения и повышению финансовой грамотности. Токаев также подчеркнул роль образования в подготовке следующего поколения к эпохе ИИ, отметив программы по интеграции ИИ в школьные программы и расширению цифрового обучения для учащихся из сельской местности.

Токаев подчеркнул объединяющие принципы правопорядка и патриотизма в условиях глобальных перемен в Казахстане.