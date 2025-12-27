Запрет будет действовать 3 месяца и касается свежей и охлаждённой моркови.

Министерство сельского хозяйства Казахстана подготовило приказ о временном запрете вывоза моркови из страны. Он будет действовать 3 месяца и касается свежей и охлаждённой моркови. Запрет распространяется на все виды транспорта и касается как стран ЕАЭС, так и третьих стран, за исключением транзита через Казахстан.

Как объясняют в министерстве, запрет нужен для обеспечения продовольственной безопасности страны. Проект документа размещён на сайте "Открытые НПА" для обсуждения до 29 декабря.

Напомним, что ранее вводили запрет на вывоз куриных яиц.