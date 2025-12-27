Банкноты образца 2017 года будут в обращении еще два года.

Нацбанк 25 декабря 2025 года выпустил в обращение банкноты номиналом 500 тенге нового дизайна. Это пятая банкнота из серии «Сакский стиль». Она основана на элементах «Сакского стиля», говорится в общении финрегулятора.

— При этом в массовое обращение данные банкноты поступят во втором квартале 2026 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и др. кассовая техника) требуется дополнительное время, - отметили в Нацбанке.

О дизайне и форме денежного знака

Цвет банкнот – синий.

На лицевой стороне изображены:

ветвь «Древо жизни» с парящей птицей (Курган Иссык, 5-4 вв. до н.э., деталь головного убора Золотого человека, сакральный смысл связи природы и верования);

спираль ДНК и стилизованный под орнамент символ бесконечности, обозначающие связь человека с природой;

артефакт - фрагмент псалии в виде головы Архара (Берельские курганы «Долина Царей», 8-7 вв. до н.э., ВКО).

На оборотной стороне изображены:

Архар, обитающий в Казахстане, на фоне стилизованного орнаментом щита;

за основным изображением расположен круговой казахский орнамент, вобравший сразу несколько идей:

«Щит» - символизирует защиту ценностей,

древний символ - четыре стороны света,

солярный знак, в центре как символ созидательной энергии, символ жизни.

в центре банкноты как фон располагается контур казахского орнамента «бесконечность» внутри которого размещен ландшафтный вид горы «Мұзтау».

Как стало известно, новые банкноты поступят в обращение с 25 декабря 2025 года и в течение 24 месяцев будут заменять находящиеся в обращении пятисотки образца 2017 года, вплоть до 24 декабря 2027 года. А после завершения периода параллельного обращения старые банкноты можно будет обменять в БВУ или Казпочте до декабря 2030 года.

В Нацбанке напомнили, что отказ в приеме банкнот и монет, являющихся законным платежным средством, является административным правонарушением.