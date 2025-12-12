Минсельхоз РК поясняет, что мера направлена на поддержку отечественных производителей.

Министерство сельского хозяйства РК ввело временный запрет на ввоз свежих куриных яиц на территорию Казахстана. Соответствующий приказ № 447 подписан 5 декабря и вступил в силу 11 декабря 2025 года.

Согласно документу, на один месяц приостанавливается импорт яиц (код ТН ВЭД ЕАЭС 040721) из третьих стран, а также из государств Евразийского экономического союза — всеми видами транспорта.

При этом запрет не касается транзита продукции через территорию Казахстана, а также перемещения яиц между странами ЕАЭС через Казахстан.

Как пояснили в ведомстве, мера носит временный характер и направлена на поддержку отечественных производителей пищевого яйца.