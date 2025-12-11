Сразу три рынка откроются после модернизации в новом 2026 году.

Руководитель департамента по защите прав потребителей ЗКО Эльмира Киматова на брифинге в РСК рассказала о модернизации рынков в области. Изначально в программу модернизации («Дорожную карту») вошли 4 рынка. В 2024 году список расширили ещё на 10 рынков. Сейчас строят капитальные здания на пяти рынках. Рынок «На Айтиева» и «Ашык жол» откроются в декабре 2025 года. «Шебер», «Землячка» и «1100 мелочей» откроют в первом квартале 2026 года.

На рынке «Михаил» идёт ремонт существующих помещений. Все 47 торговцев с улицы будут переведены внутрь к концу года. Рынок «Мерей» будет работать до 31 декабря 2025 года. С 1 января 2026 года он закроется — собственник продаёт объект.

На рынках «Мирлан», «Колос», «Алтын Алма» и «Бакытжол» модернизация пройдёт через демонтаж старых контейнеров и открытых торговых рядов. На рынках «Айгуль» и «Өнім» работы идут с опозданием. Рынок «Тулпар» отказался от модернизации, так как это экономически нецелесообразно.

Напомним, что рынок «Землячка», где продавали сантехнику, стройматериалы и всё для дома начали разбирать в 2024 году.