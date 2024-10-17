Рынок «Землячка» разбирают в Уральске

В Уральске разбирают рынок «Землячка». Сейчас там идёт демонтаж, вывозят вагончики, в которых раньше продавали сантехнику, строительные материалы и всё для дома.

В Уральске разбирают рынок «Землячка». Сейчас там идёт демонтаж, вывозят вагончики, в которых раньше продавали сантехнику, строительные материалы и всё для дома.

По словам арендаторов, они успели заключить договора и вернутся теперь торговать не в вагончики, а в облагороженный крытый рынок.

— Здесь теперь построят крытый рынок. Временно все перебрались на «Ашык жол». Не знаем конечно условий, но здесь мы арендовали 40-тонник за 75 тысяч тенге. Все привыкли к улице и считаем, что торговля идёт лучше. Но зимой мерзнуть на холоде тоже нелегко. Переживаем, что будет высокая аренда, — поделилась женщина, которая раньше арендовала место на рынке «Землячка».

Между тем, в сентябре этого года руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей по ЗКО Эльмира Киматова на совещании с заместителем акима области Калияром Айтмухамбетовым и предпринимателями представила доклад о модернизации традиционных торговых рынков. Она отметила, что программа модернизации была принята еще в 2014 году, в её реализации участвуют местные исполнительные органы. В решении вопроса участвуют местные исполнительные органы. Современные рынки должны иметь зоны для складских и торговых помещений, а также обязательные кассовые зоны, что позволит улучшить качество обслуживания и повысить налоговую дисциплину. Модернизация предполагает применение современных требований и технологий, включая строительно-монтажные работы, переустройство, реконструкцию действующих зданий или строительство новых в пределах существующих территорий.