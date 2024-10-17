Ложные звонки от «налоговиков»: мошенники отправляют казахстанцам код с номера 1414

Ведомство призывает налогоплательщиков не передавать личные данные, быть бдительными, не доверять подозрительным сообщениям, не переходить по сомнительным ссылкам и не переводить деньги, а также проверять информацию, которую получают.

Комитет государственных доходов РК предупреждает, что мошенники могут звонить, представляясь налоговиками. Они используют известную схему: говорят, что вам пришло письмо из налоговой или заблокирован счет, и предлагают забронировать очередь на прием, чтобы решить проблему и избежать штрафов. Затем они отправляют код с номера 1414 и просят продиктовать его для завершения бронирования.

Ведомство призывает налогоплательщиков не передавать личные данные, быть бдительными, не доверять подозрительным сообщениям, не переходить по сомнительным ссылкам и не переводить деньги, а также проверять информацию, которую получают.