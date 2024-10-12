14 интернет мошенничеств раскрыли полицейские в Бурлинском районе

Самый распространенный вид мошенничества — это звонки, когда преступники представляются сотрудниками полиции или банков и под предлогом защиты денег от мошенников заставляют жертв брать кредиты или переводить средства на чужие счета.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что интернет-мошенничество составляет 13% от всех преступлений, и их количество осталось почти неизменным: 25 случаев в прошлом году и 24 — в этом. Снижение числа таких преступлений связано с активной профилактической работой. Однако мошенники придумывают новые способы обмана.

Самый распространенный вид мошенничества — это звонки, когда преступники представляются сотрудниками полиции или банков и под предлогом защиты денег от мошенников заставляют жертв брать кредиты или переводить средства на чужие счета.

— Расследования усложняются тем, что организаторы преступлений находятся за границей, но полиция задерживает их соучастников. Жертвами мошенников чаще всего становятся медицинские работники, учителя и пенсионеры. С банками и сотовыми операторами подписан меморандум для быстрого реагирования на мошенничество, а центр «Анти-фрод» помогает блокировать счета преступников. В первую очередь граждане должны знать, что сотрудник банка и правоохранительной службы никогда не будут звонить на сотовый телефон и предупреждать о хищении денег либо переводе денег на безопасный счет. Преступники действуют из-за пределов страны, поэтому разговор надо перевести на государственный язык, где в основном злоумышленники прекращают разговор. Самый легкий способ уйти от действия злоумышленников, просто положить трубку, то есть прекратить разговор, — рассказали в полиции.

В ведомстве отметили, что в Бурлинском районе удалось завершить расследование 14 случаев интернет-мошенничества. Для защиты от таких преступлений полиция рекомендует использовать приложение «e-Gov» для добровольного отказа от оформления займов.