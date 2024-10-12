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Социум

В ЗКО снизилась заболеваемость туберкулезом

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев говорит, что в области с начала года зарегистрировано 230 случаев активного туберкулеза. За аналогичный период прошлого года такой диагноз выставлен 237 западноказахстанцам.
Арайлым Усербаева
В ЗКО снизилась заболеваемость туберкулезом

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев говорит, что в области с начала года зарегистрировано 230 случаев активного туберкулеза. За аналогичный период прошлого года такой диагноз выставлен 237 западноказахстанцам. Заболеваемость туберкулезом среди подростков снизилась на 36,6%. Снизилась и смертность от туберкулеза.

– Запущенных случаев туберкулеза не зарегистрировано, — отметил Мустаев. 

Основные меры профилактики туберкулеза:

  • Проводить БЦЖ вакцинацию новорожденных против туберкулеза (в роддоме на 2 - 4 сутки после рождения);
  • Прохождение флюорографического обследования 1 раз в год и обследование детей на реакцию Манту.
  • Соблюдение правил личной гигиены и ведение здорового образа жизни.

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