В ЗКО снизилась заболеваемость туберкулезом

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев говорит, что в области с начала года зарегистрировано 230 случаев активного туберкулеза. За аналогичный период прошлого года такой диагноз выставлен 237 западноказахстанцам. Заболеваемость туберкулезом среди подростков снизилась на 36,6%. Снизилась и смертность от туберкулеза.
– Запущенных случаев туберкулеза не зарегистрировано, — отметил Мустаев.
Основные меры профилактики туберкулеза:
- Проводить БЦЖ вакцинацию новорожденных против туберкулеза (в роддоме на 2 - 4 сутки после рождения);
- Прохождение флюорографического обследования 1 раз в год и обследование детей на реакцию Манту.
- Соблюдение правил личной гигиены и ведение здорового образа жизни.