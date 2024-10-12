В ЗКО снизилась заболеваемость туберкулезом

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев говорит, что в области с начала года зарегистрировано 230 случаев активного туберкулеза. За аналогичный период прошлого года такой диагноз выставлен 237 западноказахстанцам.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев говорит, что в области с начала года зарегистрировано 230 случаев активного туберкулеза. За аналогичный период прошлого года такой диагноз выставлен 237 западноказахстанцам. Заболеваемость туберкулезом среди подростков снизилась на 36,6%. Снизилась и смертность от туберкулеза.

– Запущенных случаев туберкулеза не зарегистрировано, — отметил Мустаев.

Основные меры профилактики туберкулеза: