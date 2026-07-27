Сомнительная пластика и «капельницы Золушки»: в Казахстане пресекли работу опасных бьюти-дельцов

В Казахстане активизировались проверки частных косметических услуг и медцентров. В результате сразу в двух регионах страны правоохранительные и контролирующие органы пресекли деятельность нелегалов, от действий которых пострадали пациентки.

Как сообщает Telegram-канал Halyqstan, в Костанае местная жительница решила сэкономить на пластике губ и доверилась специалисту, предложившему низкую цену. Девушка заплатила 120 тысяч тенге, однако первая операция прошла неудачно. За исправление ошибки "хирург" взяла с нее еще 90 тысяч тенге. В итоге результат оказался плачевным - у пациентки образовалась рубцовая деформация верхней губы из-за чрезмерно удаленных тканей, что эксперты квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Проверка Департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля показала, что у "специалиста" не было ни сертификата по пластической хирургии, ни лицензии на медицинскую деятельность. Пострадавшая обратилась в Костанайский городской суд, который полностью встал на ее сторону и взыскал с ответчицы более 1,3 миллиона тенге: 210 тысяч тенге - возврат денег за две неудачные операции, 700 тысяч тенге - компенсация морального вреда и 457 тысяч тенге - покрытие расходов на судебную экспертизу.

В Актау скандалом закончился визит местной жительницы в частный медицинский центр. Женщина хотела омолодиться с помощью популярной "капельницы красоты". Не получив обещанного эффекта, пациентка потребовала вернуть деньги, но клиника отказала.

После жалобы клиентки в Департамент фармконтроля в медцентре прошла ревизия. Проверка выявила массовые нарушения: пациентам вводили свыше 238 видов незарегистрированных в Казахстане препаратов, среди которых были компоненты известной "капельницы Золушки" и средства на основе гидролизата человеческой плаценты.

Суд признал деятельность клиники опасной: владельца оштрафовали, работу медцентра приостановили на месяц, а весь найденный запас нелегальных лекарств постановили уничтожить.