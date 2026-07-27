В Уральске начался средний ремонт Желаевской трассы

В рамках проекта запланирован ремонт участка общей протяженностью 7,5 километра. Подрядчики полностью снимут старое дорожное полотно и уложат новое покрытие из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, устойчивого к высоким нагрузкам. Это позволит существенно увеличить прочность дороги и продлить срок ее службы.
Срезанную асфальтовую крошку (фрезерат) утилизировать не будут. Ее пустят на отсыпку улиц, где ранее никогда не было асфальта. В частности, фрезат уложат на улицах частного сектора в районе старого аэропорта и вдоль самой Желаевской трассы.
-Во время проведения ремонтных работ возможны временные неудобства и ограничения для движения. Просим отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать свой маршрут, - отметил заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев.