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Социум

В Уральске начался средний ремонт Желаевской трассы

В Уральске продолжаются работы по развитию и обновлению дорожной инфраструктуры. Сегодня начался средний ремонт одной из ключевых и долгожданных для горожан автомагистралей - Желаевской трассы.
Арайлым Усербаева
В Уральске начался средний ремонт Желаевской трассы
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В рамках проекта запланирован ремонт участка общей протяженностью 7,5 километра. Подрядчики полностью снимут старое дорожное полотно и уложат новое покрытие из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, устойчивого к высоким нагрузкам. Это позволит существенно увеличить прочность дороги и продлить срок ее службы.

Срезанную асфальтовую крошку (фрезерат) утилизировать не будут. Ее пустят на отсыпку улиц, где ранее никогда не было асфальта. В частности, фрезат уложат на улицах частного сектора в районе старого аэропорта и вдоль самой Желаевской трассы.

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-Во время проведения ремонтных работ возможны временные неудобства и ограничения для движения. Просим отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать свой маршрут, - отметил заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев. 

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