Автоспортивный гоночный комплекс построят в Атырау

Реализация инвестиционного проекта по строительству автоспортивного комплекса «Texol MotorLand Atyrau» планируется на открытой местности за аэропортом на участке более 260 гектаров.

В региональной службе коммуникаций по Атырауской области сообщили, что комплекс будет располагаться в 8-10 километрах от Атырау. Помимо картинг-центра, там будет гольф-клуб, гостиничный комплекс и детско-юношеский научно-образовательный музей экспериментов.

Реализация инвестиционного проекта по строительству автоспортивного комплекса «Texol MotorLand Atyrau» планируется на открытой местности за аэропортом на участке более 260 гектаров.

По замыслу инициаторов проекта, здесь будут располагаться:

картинг-центр с трассами для любительского (660 м) и профессионального (1 400 м) картинга

трек для ралли кросса

гоночная трасса для кольцевых авто/мото гонок, протяженностью 5,5 км

трасса для дрифта с искусственными обочинами

прямая трасса (200 м) для любительского драгстрипа

четырёхэтажное здание с боксами для размещения спортивной техники, офисами для команд, административными и коммерческими помещениями

паддок и паркинг зона (40 га) для команд – участниц заездов

На территории комплекса планируется создать гольф-клуб с полноценной инфраструктурой и зонами для проживания, и пятиэтажный четырех звездочный гостиничный комплекс на 200 номеров со СПА-зоной и коммерческими объектами. Инициаторы проекта намерены открыть на территории комплекса детско-юношеский научно-образовательный музей экспериментов «Технопарк Тексол».

По словам авторов проекта, комплекс позволит повысить туристический потенциал области. Ведь здесь организуются различные спортивные мероприятия республиканского и международного уровня.

Фото РСК Атырауской области