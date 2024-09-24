Ретро-парк в эти дни застилается рулонным газоном. До конца сезона 5700 квадратных метров открытого грунта будут укрыты зеленым живым ковром. Об этом сообщили в пресс-службе обслуживающей компании ТОО «КДМС».

– Это четверть всей площади парка. В течение предстоящих двух лет в рамках партнерского договора обслуживания по заказу городской администрации и отдела ЖКХ мы укроем травяным покрытием все голые участки без растительности. И этот городской объект наконец начнет соответствовать статусу парка. Такая площадь озеленения имеет не только эстетическую роль, это улучшит микроклимат района. Как известно, газоны помогают охлаждать воздух за счёт процесса испарения влаги с поверхности травы (транспирации). Кроме того, газоны улавливают пыль и загрязняющие вещества, что способствует улучшению качества воздуха. Корневая система травы помогает укреплять почву и предотвращает её эрозию, особенно в условиях ветреного климата, свойственного Атырау, - сообщили в компании.

Компания «КДМС» приступила к обслуживанию ретро-парка с 2024 года. Начиная с марта сотрудники организации высадили почти 300 новых деревьев, это 128 можжевельников различных сортов, 81 слива, 12 берез двух сортов, 80 тутовых деревьев (шелковицы), 2 ели, 2 сосны, 4 туи. 183 кустарника - 20 гортензий, 63 барбариса, 21 куст пузыреплодника, 72 перовскии, 29 спирей, 2 бересклета и 1 скумпию. Пока кусты и деревья пускают корни и адаптируются к почве, высаженные пару месяцев назад цветы уже цветут. Это 13 штамбовых роз, 23 канн, 484 хризантемы.

– Кто не был давно в ретро парке - рекомендую сходить. Сама была на днях и поразилась как он преобразился. Бедный парк наконец стал похож на настоящий парк, - отметила жительница города.

На сегодня в рамках ГЧП завершен и первый этап восстановительных и ремонтных работ паркового поливочного водопровода с автополивом.

Отметим, что ранее состояние ретро-парка вызывал множество нареканий со стороны жителей и гостей Атырау.