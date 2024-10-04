Артисты порадовали зрителей яркими номерами с танцами на инвалидных колясках и исполнением популярных казахских народных и современных песен. Это уже третий по счету концерт инклюзивного театра «Талшын».

Артисты порадовали зрителей яркими номерами с танцами на инвалидных колясках и исполнением популярных казахских народных и современных песен. Это уже третий по счету концерт инклюзивного театра «Талшын». Творческий проект реализуется фондом «Біз де адамбыз» при поддержке компании «Тенгизшевройл».

— Первый концерт коллектива был приурочен празднованию Наурыза, а летом театр порадовал жителей Атырау выступлением на набережной. В августе прошла премьера семейной драмы «Бір тұп алма ағашы», которая вызвала широкий отклик у зрителей, — рассказала руководитель общественного фонда «Біз де адамбыз» Гульназ Космурзиева.

Для многих участников театр стал местом, где они обрели уверенность в себе и смогли преодолеть внутренние барьеры.

— После получения травмы я не хотел встречаться с людьми, выходить из дома. Но спустя три года, по совету друзей пришел в проект «Эффективная реабилитация людей с инвалидностью», который также реализуется фондом «Біз де адамбыз». С тех пор моя жизнь поменялась на 180 градусов. Я избавился от комплексов, перестал стыдиться коляски. А с открытием театра, я впервые выступил на сцене. На спектакле играл одну из главных ролей. Театр раскрыл в нас возможности, о которых мы и не подозревали, — поделился один из участников театра Кабдулов Жасулан.

Стоит отметить, что с начала года в рамках деятельности инклюзивного театра «Талшын» активно работают кружки по вокалу, хореографии, актерскому мастерству и ораторскому искусству. Эти занятия открыты для всех желающих и помогают людям с инвалидностью раскрыть свои таланты.