Никогда не надевайте черные носки в самолет: бортпроводник рассказала шокирующую правду

Сами бортпроводники во время длительных перелетов тоже иногда снимают обувь, чтобы немного отдохнуть и расслабиться. Однако опытный стюард Крис Мэйджор, много лет проработавший в British Airways, советует пассажирам обращать внимание даже на цвет носков перед полетом, передает МойГород
Об этом он рассказал изданию Metro.
Подробности
По словам Мэйджора, темные, а особенно черные носки могут представлять опасность на борту самолета. Особенно это актуально во время ночных рейсов, когда в салоне приглушают освещение.
В полумраке носки темных цветов практически сливаются с полом и тенями. Если пассажир вытянет ноги в проход, члены экипажа могут заметить их слишком поздно.
Это значительно увеличивает риск падения бортпроводников, которым во время обслуживания приходится быстро передвигаться по узкому проходу. Зачастую они несут тележки с горячими напитками или подносы с едой, поэтому любое препятствие может привести к травме.
Правила безопасности
Как отметил эксперт, речь идет вовсе не о требованиях к внешнему виду, а о вопросах безопасности. Любой плохо заметный предмет или даже ноги пассажира, оказавшиеся в проходе, способны стать причиной несчастного случая.
Говоря о привычке пассажиров снимать обувь во время полета, Мэйджор подчеркнул, что строгого запрета на это нет. Главное — соблюдать правила личной гигиены и не доставлять дискомфорт окружающим неприятным запахом. По его словам, сами члены экипажа на дальнемагистральных рейсах также иногда снимают обувь.
Эксперты также советуют внимательно выбирать одежду для перелетов. Основательница бренда Super Label Store Нур де Сварт рекомендует отдавать предпочтение вещам из натуральных тканей — хлопка, шерсти, льна или шелка.
По ее словам, такая одежда не только обеспечивает больший комфорт во время длительного перелета, но и считается более безопасной по сравнению с синтетическими материалами в случае возникновения нештатной ситуации на борту.