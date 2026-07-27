Никогда не надевайте черные носки в самолет: бортпроводник рассказала шокирующую правду

Сами бортпроводники во время длительных перелетов тоже иногда снимают обувь, чтобы немного отдохнуть и расслабиться. Однако опытный стюард Крис Мэйджор, много лет проработавший в British Airways, советует пассажирам обращать внимание даже на цвет носков перед полетом, передает МойГород

Об этом он рассказал изданию Metro.

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По словам Мэйджора, темные, а особенно черные носки могут представлять опасность на борту самолета. Особенно это актуально во время ночных рейсов, когда в салоне приглушают освещение.

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В полумраке носки темных цветов практически сливаются с полом и тенями. Если пассажир вытянет ноги в проход, члены экипажа могут заметить их слишком поздно.

Это значительно увеличивает риск падения бортпроводников, которым во время обслуживания приходится быстро передвигаться по узкому проходу. Зачастую они несут тележки с горячими напитками или подносы с едой, поэтому любое препятствие может привести к травме.

Правила безопасности

Как отметил эксперт, речь идет вовсе не о требованиях к внешнему виду, а о вопросах безопасности. Любой плохо заметный предмет или даже ноги пассажира, оказавшиеся в проходе, способны стать причиной несчастного случая.

Говоря о привычке пассажиров снимать обувь во время полета, Мэйджор подчеркнул, что строгого запрета на это нет. Главное — соблюдать правила личной гигиены и не доставлять дискомфорт окружающим неприятным запахом. По его словам, сами члены экипажа на дальнемагистральных рейсах также иногда снимают обувь.

Фото: depositphotos.com

Эксперты также советуют внимательно выбирать одежду для перелетов. Основательница бренда Super Label Store Нур де Сварт рекомендует отдавать предпочтение вещам из натуральных тканей — хлопка, шерсти, льна или шелка.

По ее словам, такая одежда не только обеспечивает больший комфорт во время длительного перелета, но и считается более безопасной по сравнению с синтетическими материалами в случае возникновения нештатной ситуации на борту.