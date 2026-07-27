Спортсмен из Уральска выиграл автомобиль на престижном турнире

Еще один представитель нашей области, Ерасыл Мурат, занял пятое место.

Спортсмен из Западно-Казахстанской области Оразай Кайырсапин стал обладателем главного приза - автомобиля Chevrolet Cobalt - на республиканском турнире по традиционной стрельбе из лука.

Соревнования прошли в городе Аягоз и были приурочены к 350-летию Актамберды Сарыулы. Западноказахстанец показал лучший результат в дисциплине "Жамбы ату" (стрельба по мишени), обставив всех соперников и завоевав гран-при турнира.

Еще один представитель нашей области, Ерасыл Мурат, занял пятое место. За свой результат он получил денежный приз в размере 200 тысяч тенге.