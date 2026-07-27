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Социум Спорт

Спортсмен из Уральска выиграл автомобиль на престижном турнире

Еще один представитель нашей области, Ерасыл Мурат, занял пятое место.
Арайлым Усербаева
Спортсмен из Уральска выиграл автомобиль на престижном турнире

Спортсмен из Западно-Казахстанской области Оразай Кайырсапин стал обладателем главного приза - автомобиля Chevrolet Cobalt - на республиканском турнире по традиционной стрельбе из лука.

Соревнования прошли в городе Аягоз и были приурочены к 350-летию Актамберды Сарыулы. Западноказахстанец показал лучший результат в дисциплине "Жамбы ату" (стрельба по мишени), обставив всех соперников и завоевав гран-при турнира.

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Еще один представитель нашей области, Ерасыл Мурат, занял пятое место. За свой результат он получил денежный приз в размере 200 тысяч тенге.

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