24 человека эвакуировали во время лесного пожара в ЗКО

26 июля в ДЧС ЗКО поступило сообщение о лесном пожаре в районе Байтерек, недалеко от села Байконыс. Возгорание произошло на территории Январского лесничества — в квартале № 6 и частично в квартале № 7. На место сразу выехали пожарные и спасатели. Борьбу с огнем осложняли сильное задымление и порывистый ветер.

Во время тушения спасатели вместе с сотрудниками лесного хозяйства помогли отдыхающим покинуть опасную зону. С берега реки Урал они сопроводили в безопасное место семь автомобилей, в которых находились 24 человека, в том числе семеро детей. Пожар удалось полностью потушить. Огонь прошел около 16,9 гектара.

В ликвидации возгорания участвовали сотрудники ДЧС, лесного хозяйства, военнослужащие 2-го спасательного батальона воинской части 20982 МЧС Казахстана, добровольцы и вертолет "Казлесоохраны". Из-за жаркой и сухой погоды в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. Спасатели просят жителей и гостей области быть осторожными с огнем, не разводить костры в лесу и не оставлять после себя непотушенные окурки или мусор, который может стать причиной пожара.