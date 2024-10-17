Многодетные семьи Казахстана получили более 300 млрд тенге в виде пособий

Согласно данным министерства труда и социальной защиты населения РК, с начала 2024 года государственные пособия были выплачены в среднем 576,4 тысячи многодетных семей на общую сумму 348,9 миллиардов тенге.

Согласно данным министерства труда и социальной защиты населения РК, с начала 2024 года государственные пособия были выплачены в среднем 576,4 тысячи многодетных семей на общую сумму 348,9 миллиардов тенге. Только за сентябрь 35,2 миллиарда тенге получили 525,9 тысяч семей. На это пособие могут рассчитывать семьи с четырьмя и более совместно проживающими несовершеннолетними детьми или студентами очной формы обучения до 23 лет, независимо от уровня дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют:

с 4 детьми – 16,03 МРП или 59 183 тенге;

с 5 детьми – 20,04 МРП или 73 988 тенге;

с 6 детьми – 24,05 МРП или 88 793 тенге;

с 7 детьми – 28,06 МРП или 103 598 тенге;

с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 14 768 тенге на каждого ребенка.

В ведомстве сообщили, что с 1 января 2024 года все государственные социальные пособия для семей с детьми были увеличены на 7%. В текущем году на выплаты пособий многодетным семьям предусмотрено 474 млрд тенге.