Средний размер пенсии назвали в Казахстане

С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 803 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 882,8 млрд тенге, солидарной пенсии – 1 трлн 920,2 млрд тенге.

С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 803 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 882,8 млрд тенге, солидарной пенсии – 1 трлн 920,2 млрд тенге. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты.

По состоянию на 1 октября 2024 года в Казахстане проживают 2 млн 413 тысяч пенсионеров. Средний размер совокупной пенсии на 1 октября 2024 года составил 131 810 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 211 тенге, базовой пенсии – 42 599 тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.