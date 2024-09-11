Заместитель акима города отметил, что текущие меры по борьбе с несанкционированной торговлей дают лишь временный результат. Поэтому акимат подготовил письмо с предложениями изменить закон.

На совещании с заместителем акима области и предпринимателями обсудили проблему стихийных рынков. Заместитель акима Азамат Халелов сообщил, что акимат и полиция регулярно пресекают несанкционированную торговлю, применяя меры согласно статье 204 КоАП РК.

— В текущем году всего составлено 597 административных протоколов, из которых 534 предупреждений и 63 штрафов на сумму 1 138 982 тенге, взыскано 308 282 тенге. В ходе мероприятий на полигон доставляются средства, используемые при торговле в неустановленных местах: столы, стулья, транспортные средства, контейнеры. В качестве альтернативы «стихийной торговле» акиматом утверждено 40 мест нестационарной торговли. Также планируется утверждение дополнительно 70-ти мест торговли. На сегодняшний день, 19-ти предпринимателям выданы согласования на осуществление торговой деятельности, — рассказал Азамат Халелов.

Заместитель акима города отметил, что текущие меры по борьбе с несанкционированной торговлей дают лишь временный результат. Поэтому акимат подготовил письмо с предложениями изменить закон. Предлагается ужесточить наказания за торговлю в неустановленных местах, добавив пункт о конфискации товаров при повторных нарушениях после предупреждения и штрафа. Сейчас статья 204 КоАП РК предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 5 МРП, а за повторное нарушение в течение года — штраф в 10 МРП. Предоставление платных услуг в неположенных местах, таких как прокат электросамокатов и аттракционы на площади Первого президента является большой проблемой. В связи с этим предложено ввести ответственность за оказание таких услуг вне разрешенных зон. Планируется дополнить закон статьей 204-5, которая будет предусматривать наказание за услуги в местах общего пользования, не предназначенных для этого. Эти меры помогут решить проблему стихийной торговли и вывести предпринимателей из "тени".

Между тем, руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей по ЗКО Эльмира Киматова на совещании с заместителем акима области Калияром Айтмухамбетовым и предпринимателями представила доклад о модернизации традиционных торговых рынков. Она отметила, что программа модернизации была принята еще в 2014 году, в её реализации участвуют местные исполнительные органы. В решении вопроса участвуют местные исполнительные органы. Современные рынки должны иметь зоны для складских и торговых помещений, а также обязательные кассовые зоны, что позволит улучшить качество обслуживания и повысить налоговую дисциплину. Модернизация предполагает применение современных требований и технологий, включая строительно-монтажные работы, переустройство, реконструкцию действующих зданий или строительство новых в пределах существующих территорий.

— На сегодняшний день в Уральске уже модернизированы семь рынков. Однако четыре универсальных и 10 специализированных рынков еще нуждаются в обновлении. В Дорожную карту модернизации рынков области были включены четыре рынка, и в этом году карта была актуализирована, добавив еще 10 рынков. Вопрос проведения модернизации стоит особенно остро, так как срок реализации всех проектов по модернизации – до 1 января 2026 года. Хочу отметить, что центральные исполнительные органы уже проработали вопросы применения мер за несвоевременное приведение торговых рынков в соответствие с требованиями современных торговых объектов. Административные нормы воздействия будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан в 2025 году, — сказала Эльмира Киматова.

Государство реализует программу поддержки внутренней торговли с субсидированием процентной ставки и гарантированием кредитов для модернизации, строительства и расширения торговых объектов. Об этом сообщила руководитель ФРП «Даму». Максимальная сумма кредита для городов областного значения — 3 миллиарда тенге, для моногородов и сельских районов — 1,5 миллиарда тенге. Срок субсидирования — до 5 лет, для оборотных средств — до 3 лет, а процентная ставка для заемщика составит 9% годовых. Гарантия на залог — до 50% для действующих и до 85% для начинающих предпринимателей. Также необходимо, чтобы 20% продовольственных товаров были казахстанского производства.















