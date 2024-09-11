В телеграм-каналах появилось видео, автор которого утверждает, что солдаты-срочники участвуют в строительных работах на территории прокуратуры Атырауской области.
Автор ролика - местный блогер, выразил недовольство, отмечая, что военные занимаются строительством.
Однако в прокуратуре опровергли эти обвинения. В официальном заявлении указано, что согласно закону «О государственном имуществе», прокуратура передала материальные ценности департаменту пограничной службы КНБ.
— Девятого сентября департамент пограничной службы Комитета национальной безопасности РК занимался погрузкой товаров. Военнослужащих не привлекали к ремонту здания прокуратуры, — прокомментировали в ведомстве.