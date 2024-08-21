Департамент торговли и защиты прав потребителей Западно-Казахстанской области обратился к предпринимателям, участвующим в еженедельных сельскохозяйственных ярмарках, с просьбой размещать ценники на свою продукцию. Ярмарки, организуемые местными исполнительными органами, проходят каждые выходные в поселке Зачаганск и на улице Ихсанова.

В департаменте отметили, что их сотрудники регулярно проводят разъяснительную работу с местными предпринимателями, распространяя памятки с объяснением норм законодательства, регулирующего торговую деятельность. Однако, не все предприниматели придерживаются установленных правил.

— Реализация товара должна в обязательном порядке сопровождаться указанием цены в письменном виде. Уважаемые участники ярмарки, в обязательном порядке разместите у товара стоимость товара. Потребитель должен видеть цену реализации продукции. В прошлом году шесть предпринимателей оштрафовали за то, что они не указывали стоимость товара. Ценники должны быть обязательно в письменном виде. Представьте, вы стоите торгуете, к вам один подошел спросил цену, второй спросил и вы будете все время озвучивать стоимость, зачем? Ну, и самое основное это исключение обмана потребителей. В прошлом году к нам обращались граждане, которым озвучивали разную стоимость товара. Для всех покупателей должны быть равные условия и цена, — сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей ЗКО.

В ведомстве напомнили, что несоблюдение этих требований влечет наложение штрафа в соответствии со статьей 193 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях". Штраф за нарушение требований составляет: для субъектов малого предпринимательства — шесть, для субъектов среднего предпринимательства — десять, а для субъектов крупного предпринимательства — тридцать месячных расчетных показателей.