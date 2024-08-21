По информации министерства просвещения РК, родители и законные представители могут перевести ребенка из одной школы в другую через портал eGov.kz. На портале доступен выбор любой образовательной организации, как по месту проживания, так и за его пределами.

Теперь не нужны открепительные и прикрепительные талоны, а также передача личного дела. При выборе школы виден язык обучения, и можно отозвать заявку.



Для получения госуслуги необходимо:

• авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Образование»;

• в разделе «Среднее образование» выбрать госуслугу «Прием документов для перевода детей из школы в школу», заполнить необходимые поля и подписать заявление с помощью ЭЦП;

• ознакомиться с результатом услуги можно в Личном кабинете.