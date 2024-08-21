Сегодня, 21 августа, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам начался судебный процесс по делу об убийстве учительницы Надежды Никитиной.

На скамье подсудимых 41-летний Темир Сарсенов. Ему предъявлено обвинение сразу по трём статьям уголовного кодекса: убийство, кража и незаконное хранение оружия. Дело рассматривается под председательством судьи Асланбека Дюсенгалиева.

Из материалов дела следует, что подсудимый в 2020 году познакомился с учительницей начальных классов СОШ №9 Надеждой Никитиной. Тогда он устанавливал компьютер в учебном классе. После этого погибшая периодически обращалась за помощью к нему, чтобы устранять неполадки в технике как в учебном классе, так и дома.

24 апреля этого года Никитина в очередной раз обратилась за помощью к Сарсенову. Подсудимый пришёл, однако работу не закончил и пообещав прийти на следующий день. 25 апреля Сарсенов пришёл к Никитиной со своим ноутбуком и начал ремонтировать компьютер в спальне погибшей. Она в это время проводила на кухне дополнительный урок со своим учеником.

— После окончания обучения Никитина проводила ученика и подошла к Сарсенову. Между ними завязалась ссора. Сарсенов повалил женщину на диван и задушил воротником кофты, которая была на учитиле. Далее он нанёс ножом раны в шею погибшей. Причиной смерти Никитиной стала механическая асфиксия, — зачитал прокурор обвинительный акт.

На этом подсудимый не остановился и чтобы замести следы, решился на кражу. Он вынес из квартиры несчастной золотые изделия, сумочку, кошелек, телефон и банковские карты. Общий материальный ущерб составил 1,7 миллиона тенге.

Стоит отметить, что в квартире Сарсенова полицейские нашли несколько оружий и многочисленное количество боеприпасов к ним, разрешения на хранение которых у него не было.

Между тем Темир Сарсенов отказался от суда с участием присяжных заседателей. Главное судебное разбирательство назначили на 27 августа. К слову, вести фото и видеосъемку подсудимого журналистам запретили.