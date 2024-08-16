Убийство учителя в Уральске: дело передали в суд

Уголовное дело поступило в специализированный межрайонный уголовный суд 12 августа. На скамье подсудимых ранее судимый житель Уральска. Его подозревают в убийстве учительницы начальных классов Надежды Никитиной. Дело будет рассматриваться под председательством судьи Асланбека Дуйсенгалиева. Дата предварительного слушания неизвестна.

Напомним, учителя начальных классов нашли в собственной квартире 25 апреля. Подозреваемого задержали по горячим следам. Погибшая 40 лет проработала учителем начальных классов.