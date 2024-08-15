В преддверии XVII Летних Паралимпийских игр Париж-2024 Национальный паралимпийский комитет РК, Посольство Франции в Казахстане и торговый центр Esentai Mall открыли фотовыставку «Сильные духом», передает "Мой ГОРОД".

Выставка проходит в торговом центре Esentai Mall с 14 августа по 14 сентября. Экспозиция включает около двадцати пяти фоторабот, посвященных пара спорту и ценностям паралимпийского движения: смелости, равенству, решимости и вдохновению.

На выставке представлены серия из двадцати пяти портретов казахстанских пара атлетов, большинство из которых лицензиаты, которые будут защищать честь Казахстана на Паралимпийских играх в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024. Портреты выполнены в мае 2024 в Астане и в Таразе двумя известными профессиональными фотографами: французом Дидье Эшларом и казахстанцем Оспан Али. Каждая фотография сопровождается короткой информацией о спортсмене и его достижениях.

“Паралимпийское движение существует не только для того, чтобы сделать спорт доступным каждому, но также вдохновлять людей реализовать весь свой потенциал. Паралимпийцы своим примером доказывают, что нет ничего невозможного. С помощью этой выставки мы хотим сделать их достижения и примеры видимыми, потому что считаем, что они настоящие герои”, – отметил Президент Национального паралимпийского комитета РК Кайрат Боранбаев.

“Для меня было огромной честью познакомиться и запечатлеть на фотографиях казахстанских спортсменов, чьи портреты вы видите на этой выставке. Их мужество и сила духа произвели на меня глубокое впечатление. Я с нетерпением жду возможности вновь встретиться с казахстанскими спортсменами на Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Также хочу выразить особую благодарность Посольству Франции и Национальному Паралимпийскому Комитету Республики Казахстан за этот великолепный проект и за возможность представить эту выставку перед вами”, – сказал выпускник престижной парижской Школы графики и фотографии Дидье Эшлар (Didier Echelard).

Дидье Эшлар освещал Паралимпийские игры в Лондоне-2012, в Рио-2016, а также другие паралимпийские соревнования (чемпионаты мира по лёгкой атлетике, кубок мира по фехтованию, и др.).

“Меня вдохновляют паралимпийцы. Несмотря на свои ограничения, они не сломлены жизнью, а наоборот, стремятся к вершинам. Моя цель – передать их образы как людей, которыми нужно гордиться, амбициозных и одновременно простых. Для меня будет большой честью, если мои герои станут призёрами Паралимпийских игр, символизируя наш общий труд”, – поделился фотохудожник, креатор, автор и куратор многих социальных проектов Оспан Али.

Его проекты «Герои детей» (UNICEF), «История фотографий Казнета» (посольство USA), «Я – дочь казахской степи» и «AqJaima» (хоспис) получили широкий отклик не только среди населения Казахстана, но и за рубежом. Работы Оспана Али выставлялись в Милане, в Париже, в Евле, в Мальме, а также в городах Казахстана.

В рамках выставки также прошло вручение ключей от мини автобуса JAC Sunray, произведённого на отечественном заводе Allur, Казахстанской федерации пара волейбола. Это событие стало знаковым, поскольку в 2023 году сборная Республики Казахстан по волейболу сидя впервые с 1996 года завоевала лицензию на участие на Паралимпиаде в Париже.

Нариман Бектуров, представитель компании Allur, отметил:

«Для нас большая честь поддержать паралимпийскую волейбольную команду РК в преддверии главного спортивного праздника всего мира. Уверены, впереди у наших спортсменов великие свершения, и мы хотим, чтобы их путь к победам был более комфортным, а организация тренировок – эффективной. Наша компания с удовольствием оказывает содействие развитию отечественного спорта – футбола, настольного тенниса, триатлона, хоккея, велоспорта, что составляет важную часть корпоративной стратегии социальной ответственности. Таким образом мы поддерживаем общество, нацеленное на достижения. Желаем паралимпийцам ярких выступлений! За вас болеет вся страна!»

В свою очередь, главный тренер мужской сборной по волейболу сидя Бауыржан Тахауов выразил благодарность:

«Искренне благодарю компанию Allur за вклад в развитие пара спорта. Этот подарок — автобус JAC — станет важным ресурсом для нашей команды, значительно улучшив логистику и организацию тренировочного процесса. Данная поддержка особенно ценна в преддверии Паралимпийских игр в Париже, помогая нам более эффективно готовиться и достигать высоких результатов. Участие спонсоров вдохновляет нас на новые победы и подчеркивает важность пара спорта».

Выставка представит в общей сложности 8 спортивных дисциплин из 22, включенных в программу Паралимпийских игр в Париже-2024.

Напомним, Паралимпийские игры в Париже пройдут 28 августа – 8 сентября 2024 года.