Суд первой инстанции назначил наказание в виде ограничения свободы, но подсудимый не возместил денежный ущерб.

К тюремному сроку приговорили жителя Атырау за 20 кг осётра

Как сообщили в суде, осуждённому к ограничению свободы жителю Атырау, заменили наказание на реальный срок за незаконное хранение рыбы осетровых пород.

— Суд первой инстанции признал его виновным в незаконном хранении 20,8 кг рыбы осетровых пород и тем самым причинение государству крупного ущерба – в 10,7 млн тенге, — пояснили в суде.

Ранее его приговорили к 3,5 годам ограничения свободы и обязали выплатить 9,7 млн тенге в качестве возмещения причинённого имущественного ущерба. Эту сумму он не выплатил.

Однако прокурор не согласился с приговором и направил в апелляцию ходатайство, так как осужденный в момент совершения преступления отбывал наказание (ограничение свободы) и находился на пробационном контроле по предыдущему приговору.

Решением апелляционной коллегии приговор изменили и ограничение свободы заменили на реальное лишение свободы, отметили в суде.