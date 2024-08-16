Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев ознакомился с ходом строительства домов для пострадавшего от паводка населения области. Об этом на официальной страницы акимата области.

Фото пресс-службы акимата ЗКО

Во время поездки Канат Бозумбаев вместе с акимом области Нариманом Турегалиевым и вице-министром индустрии и строительства Куандыком Кажкеновым встретились с пострадавшими и посетил несколько населённых пунктов: село Коржын в Каратобинском районе, сёла Уленты и Жымпиты в Сырымском районе, а также сёла Деркул, Зачаганск и микрорайон Жулдыз в городе Уральск.

— В селе Коржын строятся 90 одноквартирных трехкомнатных домов. Работы по подключению электричества и отопления уже завершены. В 79 домах завершены внутренние отделочные работы. На объекте работают шесть подрядных организаций. На встрече с представителями этих компаний Канат Бозумбаев дал поручение увеличить количество бригад отделочников и обеспечить качественное завершение строительства. В сёлах Уленты и Жымпиты Сырымского района ведется строительство 68 типовых одноквартирных и 10 двухквартирных трехкомнатных домов. Всего сданы 45 домов, остальные готовы к эксплуатации. Масштабная стройка развернулась в пригороде Уральска. Здесь жилье строят в том числе для дачников, потерявших во время паводков единственное жилье. В микрорайоне Жулдыз 17 строительных компаний возводят 191 типовой дом. В микрорайоне Деркул к сдаче готовят 103 дома, они находятся на этапе отделочных работ. В поселке Зачаганск в 70 домах идет внутренняя отделка, еще в семи кровельные работы. Вице-премьер поручил акимату ускорить темпы строительства, — сообщается на сайте акима ЗКО.

Нариман Турегалиев сообщил, что большинство домов планируется ввести в эксплуатацию уже к первому сентября. Он также отметил, что в соответствии с поручением президента, 9 994 семьи получили единовременные выплаты в размере 100 МРП, что составило 3,7 миллиарда тенге. Кроме того, компенсацию за понесённый ущерб выплатили еще 10 222 семьям, и общий размер этих компенсаций достиг 3,68 миллиарда тенге.

