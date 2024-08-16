Производство одежды в Казахстане растёт в стоимостном выражении уже десятый год подряд, сообщает Energyprom.kz. По данным за январь–июнь этого года оно достигло 36,7 миллиарда тенге — на 11,5% больше в деньгах, чем за аналогичный период прошлого года. Годом ранее рост составлял 18,6%.

Почти половина выпуска в секторе пришлась лишь на четыре региона: Шымкент (5,5 млрд тг), Алматы (5 млрд тг), Алматинскую (4,1 млрд тг) и Карагандинскую (3,5 млрд тг) области.

В единицах продукции наибольший объём производства пришёлся на верхнюю одежду для мужчин и мальчиков — сразу на 40,5% больше, чем годом ранее. Тем временем выпуск трикотажной верхней одежды машинного или ручного вязания составил 84 тысячи штук, свитеров, джемперов и прочих подобных трикотажных изделий — 75 тысяч штук, женской верхней одежды — почти 75 тысяч штук. Производство носков и прочей подобной продукции составило 6,9 миллионов пар.

Впрочем, не по всем предметам одежды данные приводятся в единицах. Так, например, выпуск шляп и головных уборов показан в деньгах, он составил 1,2 миллиарда тенге— на 62,6% больше, чем за январь-июнь прошлого года. Производство одежды и аксессуаров из натурального меха достигло 279,9 миллиона тенге, рост за год — сразу в 2,6 раза. Выпуск трикотажной одежды и аксессуаров для грудных детей составил 21,5 миллиона тенге — сразу в 3,3 раза меньше, чем годом ранее.

В Energyprom.kz сообщили, что несмотря на рост собственного производства, объёмы казахстанского выпуска одежды критически недостаточны для покрытия потребностей. Практически вся одежда на рынке — импортного производства. Так, в общем объёме имеющихся ресурсов верхней трикотажной одежды на долю импорта за январь–май этого года пришлось 99,5%, в сегменте верхней одежды, помимо трикотажной, удельный вес импорта составил 99,4%, в секторе трикотажной одежды и аксессуаров для грудничков — 99,2%, как и в сегменте свитеров и джемперов.

Доля импортного нижнего белья составила 99%, удельный вес импорта колготок и прочих трикотажных чулочных изделий — 94,7%, а доля импортных спортивных костюмов — 93,5%.

Удельный вес ресурсов, уходящих на экспорт, во всех категориях ожидаемо незначителен.

Розничные цены на верхнюю одежду по итогам июля 2024 года выросли на 0,8% за месяц и сразу на 10,5% за год. Для сравнения: годом ранее рост цен в секторе составлял 0,6% за месяц и сразу 14,1% за год.

Заметнее всего в этом году подорожала женская одежда: на 10,7% за год. Детская одежда выросла в цене на 10,6%, а мужская — на 10,3%.