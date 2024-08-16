Главный санитарный врач ЗКО отметил, что по сравнению с аналогичном периодом прошлого года отмечается снижение заболеваемости населения по коронавирусной инфекции, сальмонеллезом, бактериальной дизентерии, гриппом, лямблиозом и энтеробиозом.

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев озвучил доклад о заболеваемости за последние полгода. По его словам, за этот период в области случаев чумы, холеры, бешенства, туляремии, сибирской язвы, брюшного тифа, эпидемического паротита, полиомиелита, дифтерии, краснухи, столбняка, малярии не зарегистрировано.

Главный санитарный врач ЗКО сообщил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение заболеваемости населения по коронавирусной инфекции, сальмонеллезом, бактериальной дизентерии, гриппом, лямблиозом и энтеробиозом.

— В этом году в целом по республике отмечена неблагополучная эпидситуация по кори. За шесть месяцев этого года в области зарегистрировали 1139 случаев кори. Большую часть больных составили дети до 14 лет — 694 (61%), в том числе детей в возрасте до 1-4 лет — 333 случаев. 90% больных не были привиты против кори. Пик заболеваемости корью населения отмечен в феврале и марте. За последние три недели заболеваемость корью снизилась на 62,5%, — пояснил Мухамгали Арыспаев.

Он отметил, что на сегодняшний день по области эпидемиологическая ситуация по кори стабильная.