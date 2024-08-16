«МАГАТЭ еще в 1996 году рекомендовала Балхаш для строительства АЭС» — экс-аким села Улкен

На публичных обсуждениях по строительству АЭС в Казахстане Сабыр Рахимов, проработавший 21 год акимом села Улкен (населённый пункт в Алматинской области, возле которого планируется возведение атомной электростанции), напомнил, что комиссия МАГАТЭ еще 28 лет назад отмечала целесообразность строительства АЭС именно на данной территории.

- В мае 1996 года к нам приезжала комиссия МАГАТЭ. Во время встречи с населением я спросил главу делегации о том, насколько безопасно строить АЭС около озера Балхаш. Он мне ответил, что эта земля состоит из базальта, и сам Бог велел возводить здесь атомную электростанцию, — заявил Сабыр Рахимов.

Кроме того, он обратил внимание на то, что атомную энергетику сейчас намерен развивать и соседний Узбекистан.