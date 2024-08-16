Теперь каждый казахстанец сможет с помощью смартфона опубликовать информацию о проблемах своего региона, касательно вопросов, связанных с состоянием дорог, парков, подъездов, освещением, благоустройством и санитарной обстановкой в общественных местах и на частных территориях, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

— Пользователи мобильного приложения eGov Mobile с помощью сервиса «Таза Қазақстан», приложив фотодоказательства, смогут отправлять информацию ответственным структурам для дальнейшего решения возникшей проблемы. После подачи заявления вся информация направят в местный исполнительный орган, который ее классифицирует и назначит исполнителя. Время обработки заявок устанавливается автоматически —в зависимости от ее категории, пояснили в РСК.

В ответ по итогам проведенной работы исполнитель предоставляет фото и письменное пояснение.



К слову, с момента подключения сервиса казахстанцами через сайт tazaqazaqstan.kz и Telegram-бот @TazaQazBot подали свыше 1 500 заявок.