46-летний мужчина свел счеты с жизнью вечером 13 августа в учреждении средней безопасности. По информации комитета уголовно-исполнительной системы, заключенный отбывал наказание за совершение изнасилования своей малолетней дочери и доведение ее до суицида.

— На месте происшествия была обнаружена предсмертная записка, в которой осужденный просил никого не винить в произошедшем. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено. Осужденный на протяжении всего срока отбывания наказания не поддерживал связи с внешним миром: не получал посылок, не имел свиданий и телефонных звонков, — сообщили в КУИС РК.

В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств данного происшествия, по итогам которой будут приняты соответствующие меры.