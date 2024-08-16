Как сообщили в минздраве, с начала года в Казахстане зарегистрировали 1290 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Смертельных случаев нет.

В министерстве отметили, что коронавирусная инфекция в большинстве случаев протекает в лёгкой форме, это подтверждается отсутствием роста госпитализации как с КВИ, ОРВИ и вирусными пневмониями. В Казахстане, как и в других странах, циркулирует штамм Omicron.

16 августа главный государственный санитарный врач подписал постановление о проведении противоэпидемических мероприятий по гриппу, ОРВИ и Covid-19 на эпидемиологический сезон 2024-2025 года.

проведение вакцинации против гриппа с 1 сентября этого года;

в медицинских организациях надлежит организовать фильтры, а в помещениях этих организаций необходимо будет пользоваться масками и применять антисептики;

беременных и детей до одного года с проявлениями ОРВИ, гриппа обслуживать будут на дому в первую очередь.

Для предупреждения заболеваний гриппом, ОРВИ, КВИ, рекомендуются следующие меры профилактики: регулярно проветривать помещения, использовать антисептические средства для обработки рук, ограничить контакты с больными людьми, при контакте с людьми с признаками заболевания, использовать маски, своевременно обращаться за медицинской помощью.