Главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев назвал эпидемиологическую ситуацию по кори в области неблагополучной. В регионе наблюдается рост заболеваемости.

По состоянию на 12 февраля этого года с окончательным диагнозом корь зарегистрировано c 255 случаев. Заболеваемость регистрируется по следующим территориям:

  • г.Уральск - 196 случаев;
  • Бурлинский район - 17 случаев;
  • Район Байтерек - 14 случаев;
  • Теректинский район - 12 случаев;
  • В Сырымском районе - 3 случая;
  • В Акжайыкском районе - 4 случая;
  • В Казталовском районе - 4 случая;
  • В Шынгырлауском, Жанибекском, Бокейординском районах - 1случаю.

По возрастному составу:

  • от 1 до 4 лет – 38%
  • до 1 года – 20%
  • лица старше 30 лет - 18% (45)
  • 5-9 лет 9% (23)
  • 20-29 лет 6% (15)
  • 15-19 лет 5% (13)
  • 10-14 лет 4,7% (12).

По словам Арыспаева, на сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 12 объектов, из них шесть школ и три детских сада. По эпидемиологическим показаниям привито 389 контактных людей.