Неблагополучная эпидситуация по кори сложилась в ЗКО

Главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев назвал эпидемиологическую ситуацию по кори в области неблагополучной. В регионе наблюдается рост заболеваемости.

По состоянию на 12 февраля этого года с окончательным диагнозом корь зарегистрировано c 255 случаев. Заболеваемость регистрируется по следующим территориям:

г.Уральск - 196 случаев;

Бурлинский район - 17 случаев;

Район Байтерек - 14 случаев;

Теректинский район - 12 случаев;

В Сырымском районе - 3 случая;

В Акжайыкском районе - 4 случая;

В Казталовском районе - 4 случая;

В Шынгырлауском, Жанибекском, Бокейординском районах - 1случаю.

По возрастному составу:

от 1 до 4 лет – 38%

до 1 года – 20%

лица старше 30 лет - 18% (45)

5-9 лет 9% (23)

20-29 лет 6% (15)

15-19 лет 5% (13)

10-14 лет 4,7% (12).