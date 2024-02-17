Главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев назвал эпидемиологическую ситуацию по кори в области неблагополучной. В регионе наблюдается рост заболеваемости.
По состоянию на 12 февраля этого года с окончательным диагнозом корь зарегистрировано c 255 случаев. Заболеваемость регистрируется по следующим территориям:
- г.Уральск - 196 случаев;
- Бурлинский район - 17 случаев;
- Район Байтерек - 14 случаев;
- Теректинский район - 12 случаев;
- В Сырымском районе - 3 случая;
- В Акжайыкском районе - 4 случая;
- В Казталовском районе - 4 случая;
- В Шынгырлауском, Жанибекском, Бокейординском районах - 1случаю.
По возрастному составу:
- от 1 до 4 лет – 38%
- до 1 года – 20%
- лица старше 30 лет - 18% (45)
- 5-9 лет 9% (23)
- 20-29 лет 6% (15)
- 15-19 лет 5% (13)
- 10-14 лет 4,7% (12).
По словам Арыспаева, на сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 12 объектов, из них шесть школ и три детских сада. По эпидемиологическим показаниям привито 389 контактных людей.