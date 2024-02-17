Жена Навального заявила, что не знает, верить новостям о смерти мужа или нет.

– Наверное, вы все уже видели приходящие сегодня ужасные новости. Я долго думала, стоит ли мне выйти сюда или сразу лететь к моим детям. Но потом я подумала, чтобы сделал Алексей на моем месте. И я уверена, что он бы был здесь. Был бы на этой сцене. Я не знаю, верить или нет тем ужасным новостям, которые мы получаем только из государственных источников в России. Потому что долгие годы, и вы все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству. Они всегда врут.

Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем, ответственность. И этот день наступит очень скоро.

Я хочу призвать все мировое сообщество, всех находящихся в этом зале, людей во всем мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло. Победили ужасающий режим, который сейчас в России. И этот режим, и Владимир Путин должны понести персональную ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с нашей страной Россией в последние годы, - сказала Юлия Навальная.