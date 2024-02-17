Как сообщил руководитель управления финансов ЗКО Нурлан Есенгалиев, с учётом изменений областной бюджет составил 470 млрд тенге.

— На социальную сферу направили 6,9 миллиарда тенге, в том числе: на образование 2,5 миллиарда тенге, культуру, спорт и информационное пространство — 1,6 миллиарда тенге. На приобретение санитарного транспорта — 1,9 миллиарда тенге, — пояснил Нурлан Есенгалиев.

Как стало известно, еще 731 млн тенге направили на обеспечение бесплатными лекарствами. На увеличение скорости интернета и проведение локальной сети в школах области — 434 млн. На завершение капитального ремонта школы в селе Базартобе Акжайыкского района, дома юношества “Шанырак”, Областного драматического театра имени Х. Букеевой — 369 миллионов тенге, на завершение строительства врачебной амбулатории в Акжайыкском районе, фельдшерско-акушерского пункта Бурлинского района, медицинского пункта в Каратобинском районе, строительство инженерных сетей по двум объектам здравоохранения в Бурлинском районе - выделили 1,1 миллиарда тенге.

Также по словам спикера, на сельское хозяйство, ветеринарию, земельные отношения и охрану окружающей среды направили 2,5 млрд тенге. На жилищно-коммунальное хозяйство 5,9 млрд, а на финансирование транспортной инфраструктуры — 5,3 млрд тенге.