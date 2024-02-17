100 тысяч долларов пытались перевезти за границу через аэропорт Атырау

Случай произошел 11 февраля в аэропорту Атырау. Пассажир авиарейса KC7993 Атырау - Кутаиси уведомил сотрудников таможенного поста Ауежай - Атырау о том, что в его ручной клади имеется 10 тысяч долларов США.

Однако во время таможенного контроля сотрудники департамента пограничной службы и департамента экономических расследований в багажном отсеке у гражданина Грузии были обнаружены сокрытые 90 тысяч долларов США.

Руководитель поста Курал Курманбаев добавил, что для пресечении незаконного вывоза денежных средств применяется рентген-аппарат "Рапискан".