Тело учительницы Надежды Никитиной было найдено в ее квартире вечером 25 апреля. Тогда в полиции сообщили, что ведутся оперативно розыскные мероприятия.

Сегодня, 27 апреля, в департаменте полиции ЗКО сообщили, что подозреваемого задержали по горячим следам 25 апреля. Им оказался ранее судимый житель Уральска. Его подозревают в убийстве учительницы начальных классов Надежды Никитиной. Возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под стражей, уточнили в полиции.