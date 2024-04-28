На сайте министерства здравоохранения сообщается, что они приступают к поэтапному повышению тарифов на медуслуги. В приоритете - детство и родовспоможение.

В минздраве пересчитали убыточные тарифы на медицинские услуги. Основная цель этого перерасчета — снижение финансовой нагрузки на медорганизации и обеспечение доступности высококачественной медицинской помощи для всех граждан.

— С 1 июня, в соответствии с принятыми решениями, тарифы будут повышены для организаций, предоставляющих экстренную медицинскую помощь беременным и роженицам, а также детскому населению в стационарных условиях. Повышение тарифов позволит снизить карманные расходы граждан на получение медицинской помощи, а также компенсировать медицинским организациям инфляционные издержки, собравшиеся за последние годы, и обеспечить стабильность в сфере здравоохранения. Общая сумма дополнительно выделяемых средств за счет страховых активов высвобождена в результате оптимизации неэффективных расходов системы здравоохранения и составит 20 миллиардов тенге, — сообщается на сайте ведомства.

Также планируется поэтапное повышение тарифов на медицинские услуги в других направлениях, таких как абдоминальная хирургия, инфекционные болезни, неврология, гастроэнтерология, кардиология, травматология и ортопедия, нефрология, эндокринология и онкогематология. Государство будет постепенно компенсировать затраты медицинским организациям.