Около 19 тысяч слитков золота купили казахстанцы с начала года

По данным Национального банка, за первый квартал 2024 года банки второго уровня и некоторые небанковские обменные пункты продали 18 969 мерных золотых слитков, общей массой 816,4 килограмм.

Национальный Банк запустил программу по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения в 2017 году. С тех пор было продано 170 543 золотых слитка общей массой 6,2 тонны.

— Золотые слитки представлены в пяти вариантах: 5, 10, 20, 50 и 100 грамм. Самым популярным у покупателей является 10-граммовый слиток, его купили что 43 039 штук. На втором месте – 100-граммовые слитки, их продано 40 004 штуки. Далее идут 5-граммовые слитки с объемом 39 093 штуки, за ними следуют 20-граммовые – 28 581 штука, и 50-граммовые – 19 826 штук, — сообщается на сайте банка.

Больше всего золота купили жители в Алматы, Шымкента и области Жетысу. В Западно-Казахстанской области счастливчиков оказалось — 54. В Атырауской области купили 108 слитков, в Мангыстауской — 124 слитка, в Актюбинской – 138.