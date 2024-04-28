По информации пресс-службы городского акимата, 27 апреля на субботник вышли 2 000 государственных служащих, студентов, бизнесменов и жителей города. Уборку провели во всех частях города и населенных пунктах.

— В рамках санитарно-экологического месячника и республиканской экологической акции «Чистый Казахстан» будут проводиться уборка и благоустройство городской территории после зимы. Также будет организована весенняя посадка деревьев. Привести в порядок и благоустроить свою территорию нужно предприятиям, учреждениям и бизнес-объектам. Это также касается и жителей многоквартирных и частных домов, КСК, ОСИ или ПТ, — сообщили в городском акимате.

Жителей города приглашают принять активное участие в субботниках, которые пройдут с 27 апреля по 25 мая.